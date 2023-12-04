Сотрудники МЧС Карелии инструктировали работников храма в Кеми

Специалисты рассказали о пожарной опасности.

Сотрудники МЧС Карелии провели мероприятие по инструктажу в храме, сообщили в пресс-службе республиканского управления.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам после завершения внепланового контрольно-надзорного мероприятия в Успенском Соборе города Кемь провели развернутую профилактическую беседу-инструктаж с работниками религиозной организации, рассказали в источнике.





Специалисты рассказали о пожарной опасности объекта, а также обучили действиям при возникновении пожара и порядку применения первичных средств пожаротушения.

Успенский Собор в Кеми — деревянный храм, объект культурного наследия федерального значения, в котором регулярно проводятся религиозные службы, добавили в истончике.