Мэрия Суоярвского округа обратилась в суд, чтобы переселить семью в меньшее по площади жилье

Истец приобрел благоустроенную квартиру в Суоярви.

Администрация Суоярвского муниципального округа обратилась в суд с иском к ответчику и членам его семьи с требованиям о выселении из помещения с предоставлением иного жилья, сообщили в персс-службе Суоярвского районного суда.

Как рассказали в источнике, администрация округа являлась собственником помещения, которое было предоставлено по договору соцнайма ответчику и членам его семьи. Жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу. В рамках реализации региональной программы по переселению из аварийного фонда истец приобрел благоустроенную квартиру в Суоярви общей площадью 27,1 кв. м.

Администрация просила о выселении ответчиков из спорного жилья с предоставлением нового помещения по договору соцнайма. Новое жилое помещение соответствовало требованиям, однако ответчики указали на то, что его площадь значительно меньше площади занимаемого — 54,20 кв. м.

В судебном заседании установили, что предоставление ответчикам жилого помещения меньшей площадью (27,1 кв. м) противоречит положениям ст. 89 Жилищного кодекса РФ и повлечет впоследствии ухудшение жилищных условий.

Поскольку предоставляемое помещение не является равнозначным по отношению к ранее занимаемому, решением суда в удовлетворении заявленных требований о выселении из спорного помещения было отказано.