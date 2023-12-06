Учителя петрозаводской гимназии стали лауреатами «Управленческого пятиборья»

В рамках проекта «Школа Минпросвещения России» состоялась олимпиада управленческих команд школ и муниципалитетов.

Команда Гимназии № 17 — лауреаты олимпиады «Управленческое пятиборье», сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии.



Как рассказали в группе, в год педагога и наставника в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» состоялась олимпиада управленческих команд школ и муниципалитетов «Управленческое пятиборье». Организатор олимпиады — Академия Минпросвещения России.



Участниками состязания стали более 8,5 тысяч команд. В финале встретились 133 школьные команды и 14 муниципальных команд субъектов России. Участникам предлагалось рассмотреть ситуации, которые могут произойти в школе, и принять управленческие решения.



По итогам Олимпиады команда Гимназии № 17 Петрозаводска вошла в состав лауреатов в номинации «Школьная команда».

В составе команды — директор Школы, капитан команды Людмила Вострякова, заместители директора по учебно-воспитательной работе Наталья Григорьева и Марина Долинко, учитель информатики Елена Анисимова, учитель истории и обществознания Ирина Ловчикова и педагог-психолог Ирина Фролова.