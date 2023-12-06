Новый инвентарь скоро протестируют воспитанники спортшколы Медвежьегорска

Как сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, накануне учреждение получило 40 сноубордов и 20 пар горных лыж с креплениями.

Как на своей странице в соцсети сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, 40 сноубордов и 20 пар горных лыж с креплениями получила Медвежьегорская

спортшкола имени Ф. М. Терентьева.

«Сегодня вместе с замминистра образования и спорта Карелии Натальей Волковой передали их директору спортшколы Сергею Фатееву, с которым в ноябре обсуждали потребность в обновлении материально-технической базы», — отметил парламентарий.

Он выразил надежду, что поступившие сноуборды и горные лыжи помогут юным спортсменам в достижении новых успехов.

«Благодарю за поставку оборудования Минпромторг России, президента Федерации горнолыжного спорта России Леонида Мельникова, а также нашего земляка, медвежьегорца,

мастера спорта СССР по горным лыжам Дмитрия Аверина. С 2010 года он работает в Федерации горнолыжного спорта страны. В детстве вместе с ним занимались горными лыжами в спортшколе им Ф. М. Терентьева», — рассказал Элиссан Шандалович.

«Дима, при встрече еще раз обязательно скажу спасибо, что не забываешь родную Карелию!», — добавил парламентарий.