Новый инвентарь скоро протестируют воспитанники спортшколы Медвежьегорска

Как сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, накануне учреждение получило 40 сноубордов и 20 пар горных лыж с креплениями.
Как на своей странице в соцсети сообщил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, 40 сноубордов и 20 пар горных лыж с креплениями получила Медвежьегорская
спортшкола имени Ф. М. Терентьева.
«Сегодня вместе с замминистра образования и спорта Карелии Натальей Волковой передали их директору спортшколы Сергею Фатееву, с которым в ноябре обсуждали потребность в обновлении материально-технической базы», — отметил парламентарий.
Он выразил надежду, что поступившие сноуборды и горные лыжи помогут юным спортсменам в достижении новых успехов.
«Благодарю за поставку оборудования Минпромторг России, президента Федерации горнолыжного спорта России Леонида Мельникова, а также нашего земляка, медвежьегорца,
мастера спорта СССР по горным лыжам Дмитрия Аверина. С 2010 года он работает в Федерации горнолыжного спорта страны. В детстве вместе с ним занимались горными лыжами в спортшколе им Ф. М. Терентьева», — рассказал Элиссан Шандалович.
«Дима, при встрече еще раз обязательно скажу спасибо, что не забываешь родную Карелию!», — добавил парламентарий.
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