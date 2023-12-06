У жителей Карелии изъяли 475 патронов и семь стволов

Сотрудники Росгвардии и МВД провели 57 проверок.

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 57 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.



Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных нарушениях.

Изъяли 7 единиц огнестрельного оружия и 475 патронов. Добровольно жители Карелии сдали 13 единиц оружия и свыше 2 000 патронов.