У жителей Карелии изъяли 475 патронов и семь стволов

Сотрудники Росгвардии и МВД провели 57 проверок.
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии Карелии совместно с сотрудниками республиканского МВД провели 57 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.
Росгвардейцы составили 10 протоколов об административных нарушениях.
Изъяли 7 единиц огнестрельного оружия и 475 патронов. Добровольно жители Карелии сдали 13 единиц оружия и свыше 2 000 патронов.
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