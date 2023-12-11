В Кондопоге завершается строительство завода по производству посадочного материала лососевых рыб

Работы начали в декабре 2022 года.

Строительство завода по производству посадочного материала лососевых видов рыб в Кондопоге идет к завершению, сообщили в паблике Минсельхоза Карелии.



Как рассказали в группе, реализация крупного для Карелии инвестиционного проекта стоимостью порядка 3 млрд рублей осуществляется группой компаний «Инарктика».

Строить завод начали в декабре 2022 года. На сегодняшний день выполнено порядка 80% общих строительных работ и более 60% работ по инженерной инфраструктуре внутри цехов — вентиляция, отопление и прочее. Кроме того, периметр здания уже полностью закрыт, завершается монтаж оборудования и внутренних металлоконструкций завода, проводятся пуско-наладочные работы оборудования. За счет республиканского бюджета завершили строительство линии электропередачи.





Строительную площадку, где работы ведутся в круглосуточном режиме, посетили заместитель премьер-министра региона по вопросам экономики Дмитрий Родионов и и. о. министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Ольга Палкина.

Во время встречи исполнительный директор по республике ООО «ИНАРКТИКА Северо-Запад» Алексей Богушов сообщил, что приступить к инкубации икры планируется в середине января 2024 года. Все блоки завода начнут функционировать к весне. Посадочный материал будет перевозиться на север Карелии и в Мурманскую область для выращивания в садках на действующих рыбоводных хозяйствах.

Реализация инвестиционной программы в рамках программы по импортозамещению, при получении дополнительных земельных площадей и строительстве в будущем второй очереди завода, помимо роста доли отечественной продукции на рынке РФ, приведет к росту налогов в виде НДС, а также к потенциальному росту рабочих мест в форелевом хозяйстве.





В источнике отметили, что в ближайшее время на предприятии создадут не менее 45 рабочих мест. Предпочтение при выборе сотрудников отдается жителям Карелии. Также есть договоренности с ПетрГУ, где готовят специалистов высшей квалификации в области животноводства, аквакультуры и агрономии.