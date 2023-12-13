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В Беломорском суде обязали виновника возместить расходы на лечение пострадавшему мужчине

Новости. Происшествия
11:20, 14 Декабря 2023
фото: © DCStudio / Freepik

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В связи с причиненными телесными повреждениями истец вынужден был понести расходы на операцию.

Мужчина обратился в суд с целью возмещения расходов на лечение, сообщили в пресс-службе Беломорского районного суда.

Истец указал, что приговором суда ответчика признали виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести заявителю.

Для восстановления здоровья мужчина был вынужден оплатить операцию в размере 22 200 рублей, приобрести имплант стоимостью 46 000 рублей, лекарственные препараты общей стоимостью 2 132 руб., а также оплатить проезд к месту лечения и обратно в сумме 4448, 4 руб.

В связи с изложенным истец просил взыскать с ответчика указанные расходы на лечение, а также судебные расходы на оплату госпошлины в размере 2 443 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 5 000 руб.

Обнаружили, что в связи с причиненными телесными повреждениями истец, действительно, вынужден был понести расходы на операцию и приобретение лекарственных препаратов. При этом заявленные требования были признаны судом обоснованными частично.

Судом с ответчика в пользу истца взыскали расходы на лечение в сумме 68 200 руб., на приобретение лекарственных препаратов в сумме 1 489 руб., на оплату услуг представителя в размере 4 660 руб., а также на уплату госпошлины при подаче иска в размере 2 290,67 руб.

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