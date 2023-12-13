СМИ говорят о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией

По данным пограничников на полдень 14 декабря в Финляндию прибыли около 30 беженцев.

Как пишет РИА Новости, правительство Финляндии планирует снова закрыть все пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев, сообщила крупнейшая газета страны Helsingin Sanomat.

«Правительство соберется сегодня вечером, чтобы принять решение. Вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы закрыть границу», — указали в материале.

По данным пограничников на полдень четверга, 14 декабря, через два открытых перехода в Финляндию прибыли около 30 беженцев.

Тридцатого ноября правительство Финляндии закрыло все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией. Хельсинки объяснил свои действия неконтролируемым прибытием беженцев из соседней страны. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП — «Ваалимаа» и «Ниирала».