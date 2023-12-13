В Калевале установили светодиодную елку из Санкт-Петербурга

Договор на поставку был заключен в ноябре.
Администрация Калевальского района в ноябре 2023 года заключила договор на поставку светодиодной елки из Санкт-Петербурга за счет бюджета Калевальского городского поселения. Об этом сообщили в официальном паблике района.
«Новогодняя красавица ехала к нам целый месяц, чтобы порадовать жителей и гостей пгт. Калевала!», — написали в группе.
Как рассказали в сообществе, 14 декабря 2023 года силами работников благоустройства администрации Калевальского района и сотрудников АО «Прионежская сетевая компания» светодиодная елка была установлена на площади у Дома культуры.
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