В Калевале установили светодиодную елку из Санкт-Петербурга

Договор на поставку был заключен в ноябре.

Администрация Калевальского района в ноябре 2023 года заключила договор на поставку светодиодной елки из Санкт-Петербурга за счет бюджета Калевальского городского поселения. Об этом сообщили в официальном паблике района.





«Новогодняя красавица ехала к нам целый месяц, чтобы порадовать жителей и гостей пгт. Калевала!», — написали в группе.



Как рассказали в сообществе, 14 декабря 2023 года силами работников благоустройства администрации Калевальского района и сотрудников АО «Прионежская сетевая компания» светодиодная елка была установлена на площади у Дома культуры.