Глава Минздрава Карелии рассказал, с какими проблемами жители обращаются к врачам в новогодние праздники

Михаил Охлопков призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем.

Глава Минздрава Карелии в личном профиле рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты в медорганизации Карелии в новогодние праздники.



По словам Михаила Охлопкова, на первом месте, более 50%, — с острой хирургической патологией: острым панкреатитом, острым холециститом, кишечной непроходимостью, осложнённой язвенной болезнью, почечной коликой.



На втором месте (около 30%) — с обострениями хронического панкреатита, хронического гепатита, ухудшением течения гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, судорожными припадками, различными отравлениями.



На третьем месте (около 20%) — с травмами различной локализации: переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей туловища, а также ожоги и отморожения.



«Есть еще категория молодых людей с первой в их жизни ишемической болезнью сердца», — добавил министр.



«Будьте аккуратны, берегите себя. Не переедайте, особенно жирной и углеводной пищи, и не злоупотребляйте алкогольными напитками», — написал Михаил Охлопков.