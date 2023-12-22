Глава Минздрава Карелии рассказал, с какими проблемами жители обращаются к врачам в новогодние праздники

Михаил Охлопков призвал не переедать и не злоупотреблять алкоголем.
Глава Минздрава Карелии в личном профиле рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты в медорганизации Карелии в новогодние праздники.
По словам Михаила Охлопкова, на первом месте, более 50%, — с острой хирургической патологией: острым панкреатитом, острым холециститом, кишечной непроходимостью, осложнённой язвенной болезнью, почечной коликой.
На втором месте (около 30%) — с обострениями хронического панкреатита, хронического гепатита, ухудшением течения гипертонической болезни, хронической сердечной недостаточности, судорожными припадками, различными отравлениями.
На третьем месте (около 20%) — с травмами различной локализации: переломы конечностей, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей туловища, а также ожоги и отморожения.
«Есть еще категория молодых людей с первой в их жизни ишемической болезнью сердца», — добавил министр.
«Будьте аккуратны, берегите себя. Не переедайте, особенно жирной и углеводной пищи, и не злоупотребляйте алкогольными напитками», — написал Михаил Охлопков.
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