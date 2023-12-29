В Следкоме Карелии сообщили о проведении проверки по факту гибели человека при пожаре

В поселке Кварцитный после локализации пожара обнаружили тело человека.

Как сообщили в Следкоме Карелии, 3 января поступило сообщение об обнаружении тела человека после локализации пожара в квартире жилого дома в поселке Кварцитный. Незамедлительно на место происшествия выехал следователь отдела по городу Петрозаводску.

В источнике рассказали, что по предварительным данным в квартире жилого дома в поселке Кварцитный Прионежского района произошел пожар. После тушения огня обнаружили тело мужчины 1986 г.р. со следами термического воздействия. Следователи организовали доследственную проверку.

Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Точная причина возгорания будет определена после проведения пожарно-технической судебной экспертизы.