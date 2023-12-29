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Специалисты оперативно устраняют локальные аварии на энергосистемах и объектах коммунальной инфраструктуры Карелии

Новости. Общество
20:40, 04 Января 2024
фото: Правительство Карелии

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Глава региона 4 января провел совещание по оперативной обстановке в сфере ЖКХ в период праздников.

Случаи локальных аварий на энергосистемах и объектах коммунальной инфраструктуры Карелии устраняют в оперативном порядке. Об этом сообщили на официальном портале республики.

Глава региона Артур Парфенчиков 4 января провел совещание с руководителями министерств, муниципальных образований и представителями ресурсоснабжающих организаций по оперативной обстановке в сфере ЖКХ в период праздников. На нем подвели итоги выполненных работ за первые дни новогодних каникул и определили планы на ближайшее время.

Ситуация в районах республики находится на круглосуточном контроле ресурсоснабжающих организаций, оперативных служб и специалистов сферы ЖКХ. Несмотря на сильные морозы, общереспубликанские энергетическая и теплоснабжающая системы работают стабильно, а локальные неисправности устраняют аварийные бригады, усиленные на период установившихся низких температур воздуха. Отключения электроэнергии фиксируют под Петрозаводском — в Прионежском районе. Аварии круглосуточно устраняют оперативные службы. Неисправности на сетях вызваны существенным превышением потребления электроэнергии — по словам представителей энергокомпаний, в среднем эта цифра по республике увеличилась на 45%. Тем не менее, как сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Виктор Россыпнов, каждый случай был рассмотрен отдельно, по каждому приняты соответствующие меры — большинство аварий устранено, по остальным работы продолжаются.

Для исключения повторных аварий, Глава Карелии поручил представителями Правительства республики провести встречи с жителями населенных пунктов с участием местного самоуправления и ресурсных организаций. В поселениях, где уже проведен природный газ, гражданам рекомендуют перейти на этот вид отопления, чтобы в будущем серьезно снизить нагрузку на электросети. Проинспектируют объекты, на которых фактически потребляемая мощность существенно превышает заявленную в соответствующих договорах.

На оперативном совещании Глава Петрозаводска Инна Колыхматова доложила, что заморозки на сетях водоснабжения и канализации фиксируют в основном в домах, признанных аварийными.

«Мы видим, что из-за морозов таких аварий могло бы быть в разы больше. Благодаря же проведенной работе по расселению жильцов аварийного фонда и завершению очередного этапа программы с опережением срока в два года, их количество удалось существенно снизить», — отметил Артур Парфенчиков.

Слова главы Карелии подтвердил и руководитель Суоярвского муниципального округа Роман Петров. За прошедший этап программы в районе успешно расселили 125 домов.

Номера горячих линий и оперативных служб доступны на странице главы Карелии в социальной сети «ВКонтакте», а также в прикрепленных карточках.

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