Детей в петрозаводском парке катали на оленьих упряжках

Опубликованы фото почти 70-летней давности.
В паблике Национального музея Карелии опубликовали снимки, сделанные в 1956 году в Петрозаводске в парке Культуры и отдыха.
«Ничего необычного — просто детей катают на оленьей упряжке», — прокомментировали в группе этот кадр.
А на следующем фото запечатлели парад юных фигуристок.
«Возможно,в этих отважных спортсменках кто-то узнал себя или своих знакомых», - написали в паблике.
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