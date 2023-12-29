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Детей в петрозаводском парке катали на оленьих упряжках

Новости. Общество
13:35, 08 Января 2024
фото: Национальный музей республики Карелия

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Опубликованы фото почти 70-летней давности.

В паблике Национального музея Карелии опубликовали снимки, сделанные в 1956 году в Петрозаводске в парке Культуры и отдыха.

«Ничего необычного — просто детей катают на оленьей упряжке», — прокомментировали в группе этот кадр.

А на следующем фото запечатлели парад юных фигуристок.

«Возможно,в этих отважных спортсменках кто-то узнал себя или своих знакомых», - написали в паблике.

 

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