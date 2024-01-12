Житель деревни Бесовец явился в офис регоператора с черным пакетом неизвестного содержимого

Его вопрос касался вывоза отходов от Жилого массива «Сфера», где из-за нерасчищенных дорог мусоровоз не мог осуществить работу.

Офис Карельского экологического оператора 12 января 2024 года посетил житель одного из частных домов д. Бесовец в сопровождении представителя СМИ. С собой он принес черный непрозрачный пакет с неизвестным наполнением, что послужило основанием для привлечения к разговору наряда полиции.

С первых минут присутствия стало понятно,что посетители были настроены на неконструктивный диалог. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Вопрос касался соблюдения графика вывоза отходов от Жилого массива «Сфера», где из-за нерасчищенных дорог мусоровоз не может осуществить пакетный сбор отходов.

Главный инициатор разбирательств не первый раз приходит в офис регоператора и нарушает правила общественного порядка, в связи с чем регоператор вынужден обращаться в правоохранительные органы с целью применения мер законного воздействия.

При этом сотрудники компании при очной встрече и в социальных сетях неоднократно говорили ему об объективных причинах невозможности осуществления вывоза мусора с данной территории, прикладывая фото и видеофиксации нерасчищенных проездов.

Регоператор обращался в муниципалитет с просьбой оказать содействие в расчистке дороги, но в связи с тем, что она не находится на балансе ОМСУ, работы не были проведены и мусоровоз по-прежнему не может проехать к индивидуальным домам.

На территории поселка расположено около 30 домовладений, жители которых, понимая сложность ситуации, временно используют контейнерные площадки, расположенные недалеко от их места жительства.

Повторяющиеся вопросы возникают только у одного жителя. К примеру, клиент настаивает на необходимости организации вблизи жилого массива контейнерной площадки, что не относится к полномочиям регоператора. Несмотря на это, в ходе встречи сотрудники КЭО предложили ряд шагов, которые позволят стабилизировать ситуацию:

— инициатор оборудования контейнерной площадки обсудит этот вопрос с другими жителями и при положительном решении общего собрания КЭО окажет содействие в выборе оптимального места, доступного для проезда и разворота спецтехники, а также юридическое консультирование по выполнению алгоритма установки площадки;

— в случае невозможности проезда мусоровоза к жилому массиву, КЭО сообщит время прибытия спецтехники к точке и обозначит возможное время стоянки для самостоятельной доставки жителями отходов к технике.

Напомним, вывоз отходов в частном секторе д. Бесовец, Жилой массив «Сфера», осуществляется в формате пакетного сбора по вторникам, к транспортированию принимаются отходы от всех потребителей, индивидуальных домовладений, расположенных на территории вышеуказанного населенного пункта.

Спецтехника регионального оператора выходит на маршрут в соответствии с графиком, однако порой осуществить вывоз не удается по причине запаркованных и нерасчищенных подъездных путей. При наличии возможности регоператор направляет технику повторно.

Невозможность проезда зафиксировали 5 и 12 декабря. 19 декабря 2023 года мусоровоз застрял в пути (видео прилагается). Маршрут выполнить не удалось.

20 декабря регоператор повторно направил машину в указанный населенный пункт, но проехать не удалось по причине нерасчищенных подъездных путей.

26 декабря и 2 января вывоз был осуществлен, 9 января проехать вновь не удалось.

По сложившейся ситуации с регулярной невозможностью проезда коммунальной спецтехники из-за ненормативного состояния подъездных путей, региональным оператором было направлено официальное обращение в адрес главы Шуйского сельского поселения о необходимости предпринять меры по обеспечению возможности проезда спецтехники для оказания услуги по вывозу отходов.

Кроме того, помимо пакетного сбора, в соответствии с реестром мест (площадок) накопления ТКО, размещенном на сайте администрации Прионежского муниципального района, ближайшие места (площадки) накопления ТКО к дому № 8 д. Бесовец, Жилой массив Сфера, расположены по адресам: д. Бесовец, ул. Мирная, д. 2, д. Бесовец, ул. Верхняя, д. 13, Нижний Бесовец, ул. Нижняя, 10.

По факту некорректного поведения в офисе РО сотрудниками компании было составлено и направлено обращение в полицию, послужившее основанием для возбуждения административного дела в отношении посетителя.

«Мы готовы и оперативно предоставляем информацию по каждому обращению, но взаимодействие ведется исключительно в конструктивном ключе», — подчеркнули в пресс-службе регоператора.