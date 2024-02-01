Артур Парфенчиков посетил завод, подаривший миру «Карельский бальзам»

Ликеро-водочный завод «Петровский» в прошлом году был признан одним из лучших производителей алкогольной продукции в России.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и исполняющий обязанности министра сельского и рыбного хозяйства республики Ольга Палкина посетили Петрозаводский ликероводочный завод «Петровский». Об этом сообщили в паблике регионального Минсельхоза.

Предприятие является площадкой компании «АлкоВорлд» и ориентировано на выпуск высококачественного алкоголя, отвечающего самым высоким стандартам качества.

Как отметили в источнике, вся продукция выпускается на воде Онежского озера. Ягодные настойки производятся на основе натуральных морсов из карельских дикоросов с плантаций, сертифицированных «БИО сертификатом».

По результатам двух добровольных сертификаций «АлкоВорлд» является товаропроизводителем, обладающим правом маркировать выпускаемую продукцию официальным знаком качества республики «Сделано в Карелии» и знаком системы «Ростест-Качество».

Кроме того, созданный в 1975 году технологами завода «Карельский бальзам» официально признан одним из символом региона.

Продукция предприятия представлена во всех регионах России. На сегодняшний день компания расширяет ассортимент.