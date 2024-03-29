Элиссан Шандалович проинспектировал ход капитального ремонта в петрозаводской школе

Председатель Заксобрания Карелии вместе с депутатом Галиной Гореликовой посетили школу № 29, где идут ремонтные работы.

Петрозаводская школа № 29 им. Т. Ф. Сепсяковой одна из первых в Карелии, где в этом году приступили к капремонту по президентской программе, сообщил на своей странице Элиссан Шандалович.



В среду, 3 апреля, вместе с руководителем Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галиной Гореликовой председатель Заксобрания республики проинспектировал ход работ и обсудил с директором организацию учебного процесса.



Директор Галина Сталевская рассказала парламентарию, что подрядчик взял хороший темп, все вопросы оперативно решаются. Сейчас утепляют фасад и меняют окна. В следующем году предстоит обновить кровлю, заменить все инженерные системы, вентиляцию, провести косметический ремонт.



На сегодняшний день ученики занимаются в школах № 6 и № 14. Это связано с некоторыми неудобствами, но родители и дети, по словам директора, с пониманием к ним относятся: здание 1967 года постройки нуждается в ремонте.

Шандалович отметил, что это не просто решение накопившихся проблем с коммуникациями, внешним обликом помещений и всего здания. «Обновление предполагает создание качественно нового образовательного пространства», — добавил он.

«За два года в республике планируется капитально отремонтировать 11 школ. Они пополнят список школ, которые уже получили новую жизнь благодаря федеральной поддержке. Большой опыт, накопленный нашей республикой в предыдущие два года, сейчас очень помогает», — прокомментировал председатель Заксобрания Карелии.



Он подчеркнул, что вместе с коллегами продолжит депутатский контроль объектов, попавших в президентскую программу. «Уверен, что с очередным этапом программы капремонта Карелия достойно справится», — заявил Элиссан Шандалович.