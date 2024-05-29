Пусть традиции живут: в Петрозаводске проводили поезд знаменитой песней

На железнодорожном вокзале карельской столицы прошел флешмоб.

Детская вокальная студия провела флэшмоб, чтобы напомнить, как это здорово, когда жителей и гостей Петрозаводска провожают прекрасной песней, под которую вспоминаются лучшие моменты, связанные с нашим краем, пишет «Живой Петрозаводск».

Как напомнили в источнике, песня «Долго будет Карелия сниться» больше не звучит на перроне вокзала во время отправления поезда «Карелия» из-за авторских прав.

Во время мероприятия участники и гости вспомнили добрую традицию. Никто из присутствовавших не остался равнодушным: многие аплодировали, подпевали участникам флешмоба и даже кружились в вальсе.