Сегежское лесничество ищет героев, которые тушили лесной пожар

Неизвестные добровольцы приняли участие в тушении лесного пожара у автодороги на Попов Порог вблизи озера Чураламби.
Сегежское лесничество благодарит всех, кто 1 июня обнаружил и участвовал в тушении лесного пожара у автодороги на Попов Порог вблизи озера Чураламби, сообщили в паблике лесничества.
«Большое всем вам спасибо, друзья, благодаря вам удалось избежать разрастания площади пожара, что могло привести к большой беде!», — написали в источнике.
В сообществе попросили сообщить в комментариях, кому известны имена этих героев.
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