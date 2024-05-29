Около Кукковского кольца в Петрозаводске произошел пожар

Рядом с местом происшествия находятся АЗС и электроподстанция.
Как сообщает телеграм-канал ДТП и ЧП Петрозаводск, произошел пожар около Кукковского кольца.
Рядом находятся АЗС «Роснефть» и электроподстанция.
Обстоятельства и причины пожара выясняются.
Напомним, ранее неизвестные добровольцы приняли участие в тушении пожара в Карелии.
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