Около Кукковского кольца в Петрозаводске произошел пожар

фото: скриншот из видео / телеграм-канал ДТП и ЧП Петрозаводск

Рядом с местом происшествия находятся АЗС и электроподстанция.

Как сообщает телеграм-канал ДТП и ЧП Петрозаводск, произошел пожар около Кукковского кольца.

Рядом находятся АЗС «Роснефть» и электроподстанция.

Обстоятельства и причины пожара выясняются.

Напомним, ранее неизвестные добровольцы приняли участие в тушении пожара в Карелии.