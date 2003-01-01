53-летний житель Мурманской области облил сожительницу бензином и поджёг прямо у себя дома

Мужчина едва не убил свою приятельницу во время пьяной ссоры.
53-летний житель посёлка Кильдинстрой Мурманской области, пытавший возлюбленную огнём, обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом сообщили в Следственном комитете Кольского Заполярья.
— 18 мая 2025 года мужчина, находясь в частном доме, распивал спиртное вместе со своей сожительницей 1983 года рождения. В ходе возникшего между ними словесного конфликта фигурант облил женщину спиртосодержащей жидкостью, после чего поджёг при помощи зажигалки. В результате термического воздействия одежда и кожа потерпевшей воспламенились, ей причинены множественные ожоги, — поделились подробностями в ведомстве.
К счастью, жертве удалось вовремя вырваться из рук истязателя и вызвать машину скорой помощи. Теперь дело северянина будут рассматривать в суде.