Инна Колыхматова: «Все больше детей выбирают здоровый образ жизни»

Глава Петрозаводска посетила спортшколу Олимпийского резерва № 5.

Все больше детей выбирают здоровый образ жизни, написала в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.



По ее словам, именно поэтому развитие городской спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов для карельской столицы.

Вместе с Леонидом Борисовичем Байтманом заглянули вчера и в спортивную школу Олимпийского резерва № 5. Она объединяет в себе всех — мальчишек и девчонок, маленьких и взрослых, боксеров и самбистов

— рассказала градоначальница.



По ее словам, подготовка спортсменов продолжается даже в летний период. Например, воспитанники отделения самбо сейчас проходят учебно-тренировочные сборы в Тверской области. А каратисты и дзюдоисты начнут учебный год в обновленном зале, в котором завершился косметический ремонт.



Ждем новый сезон и новых побед!

— добавила Инна Колыхматова.