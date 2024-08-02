Инна Колыхматова: «Все больше детей выбирают здоровый образ жизни»

Глава Петрозаводска посетила спортшколу Олимпийского резерва № 5.
Все больше детей выбирают здоровый образ жизни, написала в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.
По ее словам, именно поэтому развитие городской спортивной инфраструктуры является одним из приоритетов для карельской столицы.
Вместе с Леонидом Борисовичем Байтманом заглянули вчера и в спортивную школу Олимпийского резерва № 5. Она объединяет в себе всех — мальчишек и девчонок, маленьких и взрослых, боксеров и самбистов
— рассказала градоначальница.
По ее словам, подготовка спортсменов продолжается даже в летний период. Например, воспитанники отделения самбо сейчас проходят учебно-тренировочные сборы в Тверской области. А каратисты и дзюдоисты начнут учебный год в обновленном зале, в котором завершился косметический ремонт.
Ждем новый сезон и новых побед!
— добавила Инна Колыхматова.
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