Охлопков рассказал о ночной неприятности, которая может быть «звоночком» проблем со здоровьем

Глава Минздрава Карелии объяснил, почему происходит непроизвольное неконтролируемое сокращение мышц.

Пренеприятнейшая вещь — проснуться ночью от судорог в ногах, уверен глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Какой уж тут сон, когда мышцы сводит от боли! Дело не только в том, что отдохнуть полноценно не удается. Судороги могут быть «звоночками» проблем со здоровьем, серьезных заболеваний

— написал министр здравоохранения республики в личном профиле.

По его словам, непроизвольное неконтролируемое сокращение мышц, чем и являются судороги, возникает при недостатке витаминов группы B или магния, обезвоживании, больших физических нагрузках, интенсивных тренировках.

Кроме того, судороги могут быть вызваны ношением тесной, неудобной обуви и обуви на высоких каблуках, варикозом и другими заболеваниями вен, неполадками в работе щитовидной железы, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также гормональными сбоями.

Какие-то их этих причин легко устранимы: полноценно питаться, пить достаточное количество воды, носить удобную обувь. Можно воспользоваться народными средствами, помогающими справиться со спазмами: сделать расслабляющую теплую ванночку для ног с морской солью, отварами трав ромашки или календулы, легкий массаж или гимнастику. Но если судороги мучают часто, следует обратиться к врачу, который назначит исследования.

— порекомендовал Михаил Охлопков.