В Карелии против гриппа вакцинировались более 57 тысяч человек

По словам Михаила Охлопкова, в республике созданы все условия для быстрой и комфортной вакцинации.

С начала вакцинации в Карелии против гриппа уже вакцинировались более 57 тысяч человек, в том числе более 23 тысяч детей, сообщил в личном профиле глава Минздрава республики Михаил Охлопков.



Мы создали все условия для быстрой и комфортной вакцинации. Вы можете привиться в поликлиниках, на фельдшерско-акушерском пункте, в амбулатории, в мобильных пунктах, на работе (по заявкам работодателей). Прививочные пункты работают и в выходные дни. Вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода

— рассказал министр.



По его словам, в Петрозаводске мобильные пункты вакцинации работают:

— у ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, 28, на парковке), открыт в будни с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

— у ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а, у колеса обозрения), открыт в будни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, в выходные дни пункт работает с 9.00 до 13.00;

— у гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15а), открыт с понедельника по пятницу с 11.30 до 19.00 (перерыв с 14.50 до 15.00), в субботу — с 11.00 до 15.00.