На сегодняшний день подрядная организация укладывает верхний слой асфальтобетона на проезжей части.

В Олонецком районе завершаются работы на автодороге, проходящей по деревне Коткозеро, сообщили в паблике Минтранса Карелии.



Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице рассказал о завершающем этапе работ на дороге. Руководитель региона напомнил, что ремонт путепровода ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



На сегодняшний день подрядная организация укладывает верхний слой асфальтобетона на проезжей части, а в выходные дни планируется асфальтирование тротуаров. Кроме того, остается завершить работы по устройству обочин, съездов и установить дорожные знаки.



Как подчеркнули в Минтрансе республики, дорога играет ключевую роль для деревни, так как по ней проходит маршрут школьного автобуса, который доставляет учеников из соседних населенных пунктов: Ковера, Утозеро, Тенгусельга и Верхнеолонецкий в общеобразовательную школу.

В Коткозеро расположены и другие социально важные объекты, такие как дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, современная модельная библиотека и пожарная часть, добавили в источнике.