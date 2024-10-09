Пропавшие в Карелии рыбаки были найдены погибшими

Их местонахождение было неизвестно с 6 октября 2024 года.
Как сообщили в группе поискового отряда ЛизаАлерт в Карелии, пропавшие ранее на озере Колгозеро в Повенецком городском поселении Медвежьегорского района рыбаки были найдены погибшими.
Их местонахождение было неизвестно с 6 октября 2024 года.
Приносим искренние соболезнования родным и близким
— написали в сообществе.
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