Пропавшие в Карелии рыбаки были найдены погибшими

Их местонахождение было неизвестно с 6 октября 2024 года.

Как сообщили в группе поискового отряда ЛизаАлерт в Карелии, пропавшие ранее на озере Колгозеро в Повенецком городском поселении Медвежьегорского района рыбаки были найдены погибшими.

Их местонахождение было неизвестно с 6 октября 2024 года.

Приносим искренние соболезнования родным и близким

— написали в сообществе.