Поселки Вялимяки и Костамоярви долгое время остаются без электричества

На территориях много обрывов проводов и упавших деревьев.
Длительное время не обеспечены электроснабжением поселки Вялимяки и Костамоярви — они находятся на одной электролинии, сообщили в паблике Лахденпохского района.
Как рассказали в источнике, на территориях много обрывов проводов и упавших деревьев. Работают три ремонтные бригады энергетиков в составе 11 человек.
По информации энергетиков, в течение дня электроснабжение будет восстановлено.
Напоминаем, что в районе действует режим повышенной готовности. И на сегодня не отменено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях
— написали в сообществе.
Ранее сообщалось, что в городе Лахденпохья электроснабжение было восстановлено.
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