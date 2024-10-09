Поселки Вялимяки и Костамоярви долгое время остаются без электричества

На территориях много обрывов проводов и упавших деревьев.

Длительное время не обеспечены электроснабжением поселки Вялимяки и Костамоярви — они находятся на одной электролинии, сообщили в паблике Лахденпохского района.

Как рассказали в источнике, на территориях много обрывов проводов и упавших деревьев. Работают три ремонтные бригады энергетиков в составе 11 человек.

По информации энергетиков, в течение дня электроснабжение будет восстановлено.



Напоминаем, что в районе действует режим повышенной готовности. И на сегодня не отменено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях

— написали в сообществе.

Ранее сообщалось, что в городе Лахденпохья электроснабжение было восстановлено.