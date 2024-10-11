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В Карелии мужчина погиб при проведении разгрузочных работ

Новости. Происшествия
15:45, 12 Октября 2024
фото: Прокуратура Республики Карелия / VK

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Трагедия произошла в Прионежском районе.

Прокуратура Прионежского района проводит проверку по факту гибели работника при проведении разгрузочных работ, сообщили в паблике надзорного ведомства Карелии.

Предварительно установлено, что 11 октября 2024 года около 22 часов 15 минут при разгрузке щебня на складе вблизи Пухтинского причала водитель погрузчика совершил столкновение со стоящим самосвалом. В результате происшествия водитель самосвала, находившийся рядом, скончался от полученных повреждений.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора района Михаил Кузнецов.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

— написали в источнике.

Кроме того, по данному факту органами расследования проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле надзирающего прокурора, отметили в карельской прокуратуре.

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