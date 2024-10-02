В Карелии можно сообщить на горячую линию о незаконных наливайках

В Карелии открывается горячая линия по вопросам нарушений в сфере оборота алкоголя.

Министерство промышленности и торговли Карелии открывает горячую линию по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольных напитков, сообщили в паблике Минпромторга республики.

Как напомнили в источнике, с 1 сентября 2024 года на территории Карелии реализация пива и пивных напитков при оказании услуг общепита может осуществляться только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, расположенных как в отдельно стоящих зданиях, так и в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.



При этом, с 22.00 до 10.00 часов вводится запрет продажи алкогольной продукции для объектов общепита (за исключением ресторанов), размещающихся в многоквартирных домах, а также на прилегающих к домам территориях.



В сообществе рассказали, что оставить информацию о нарушениях реализации на территории Карелии алкогольной продукции в ночное время, о работе так называемых «наливаек» можно:



— позвонив по телефону «горячей линии»: 8 (8142) 445-727 (доб. 221, доб. 223), в будние дни с 9.00 до 17.00 часов;

— воспользовавшись электронной формой для направления обращения: mail@minprom.gov10.ru. В обращении указать ФИО заявителя и предпочтительный способ ответа с указанием контактных данных.