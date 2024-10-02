Инна Колыхматова постаралась ответить на болезненный вопрос, волнующий петрозаводчан

В традиционном пятничном блоге глава Петрозаводска ответила на вопросы горожан.

В традиционном пятничном блоге глава Петрозаводска Инна Колыхматова ответила на вопросы горожан.



«Центральная тема сегодняшнего выпуска — открытие Пименовского моста после ремонта и завершение работ на Комсомольском проспекте», — анонсировала градоначальница.



По ее словам, она постаралась ответить и на самый болезненный вопрос, который волнует жителей — об уборке контейнерных площадок в карельской столице.