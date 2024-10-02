С начала года жители Карелии добровольно сдали 368 единиц оружия

За девять месяцев на территории республики сотрудники Росгвардии провели более 5 800 проверок соблюдения правил хранения оружия,

С начала года на территории Карелии сотрудники Росгвардии провели более 5 800 проверок соблюдения правил хранения оружия, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны в республике.

По результатам проведенных проверок к административной ответственности привлекли 255 жителей. Наибольшее количество нарушений было связано с нарушением сроков подачи заявлений о продлении разрешений на хранение и ношение оружия.

За указанный период сотрудники Росгвардии изъяли 408 единиц огнестрельного оружия. Добровольно жители сдали 368 единиц оружия.