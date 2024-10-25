За неуплату алиментов жительница Сортавалы отправится в колонию-поселение

Суд заменил женщине неотбытое наказание лишением свободы.

Прокуратура Сортавалы поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции о замене исправительных работ более строгим видом наказания в отношении местной жительницы, сообщили в паблике надзорного ведомства Карелии.



Женщина была осуждена за неуплату алиментов на несовершеннолетнего сына.



Будучи осужденной в июле 2023 года к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства, к исполнению наказания она не приступила, скрылась от контроля инспекции и была объявлена в розыск, а затем задержана и заключена под стражу.



По итогам рассмотрения представления суд с учетом позиции прокурора заменил осужденной неотбытое наказание более строгим видом — лишением свободы на срок 4 месяца 15 дней с отбыванием в колонии-поселении.