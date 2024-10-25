За прошедшие сутки огнеборцы тушили в Карелии два пожара

Возгорания произошли в Прионежском районе и в Сегеже.
Два раза специалисты привлекались для тушения пожаров, сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии.
В 08.05 в Прионежском районе произошел пожар в дачном доме, расположенном в СНТ «Прибрежный». В результате строение было значительно повреждено огнем.
Всего для ликвидации привлекли две единицы техники и шесть человек, из них от МЧС республики — одна единица техники и три человека.
В 17.22 в Сегеже произошел пожар в жилом многоквартирном доме по адресу: Бульвар Советов, 1. Огнем была повреждена кровля на площади 1 квадратный метр.
От МЧС республики привлекались 3 единицы техники и 9 человек.
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