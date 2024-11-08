Снежа из карельского зоопарка ждет в гости новых друзей

В карельском зоопарке теперь живет будущая гроза зверей.

В Карельском зоопарке теперь живет будущая гроза зверей, рассказали в сообществе зоопарка.

В группе опубликовали ролик с тигренком и написали сообщение от его лица.

Меня зовут Снежа, или Снежана Денисовна

Я — будущая гроза всей зверей, полосатая и зубастая, хоть пока еще и маленькая. Теперь я живу в самом лучшем зоопарке мира — моем новом доме с огромным вольером, где столько всего интересного!

У меня есть Папа-Саша! Да, он немного кринжовый и староват, но зато с ним весело: он заботится обо мне, кормит вкусняшками и мечтает, что однажды я стану самой величественной тигрицей

Так что приезжайте ко мне в гости — я всегда жду новых друзей!