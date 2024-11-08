В Медвежьегорском районе обсудили проблемы безнадзорных животных и работу местного приюта

Одним из основных вопросов стало посещение приюта общественными инспекторами в области обращения с животными.

На встрече с депутатом Заксобрания Карелии Инной Болучевской и зоозащитниками глава администрации Медвежьегорского района Людмила Журавлева обсудила проблемы безнадзорных животных и работу муниципального приюта.



Одним из основных вопросов стало посещение приюта общественными инспекторами в области обращения с животными из-за недавно произошедшей конфликтной ситуации. Пришли к выводу, что при взаимном уважении и соблюдении правил посещения подобные случаи не будут повторяться. Дополнительно проведем разъяснительную работу с сотрудниками приюта. Также обозначили проблему с поиском подрядной организации осуществляющей отлов. К сожалению, мы сталкиваемся с ситуациями, когда на аукцион не выходит ни одна организация. Из-за чего отлов происходит не так часто, как это было бы возможно

— рассказала Людмила Журавлева



По ее словам, Инна Болучевская отметила положительные изменения в работе муниципального приюта: вольеры чистые, собаки упитанные, есть вода и еда, соблюдается порядок на кормокухне.



Уверена, что нам удастся выработать совместную стратегию взаимодействия и эффективней бороться с проблемой бездомных животных в нашем районе

— отметила Людмила Журавлева.