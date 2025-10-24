54-летний рыбак утонул, выпав из лодки в Карелии

Найдено тело пропавшего в Онежском озере рыбака.

Мужчина выехал на рыбалку накануне, 24 октября, вблизи СНТ «Мелиоратор», местечка Пиньгуба в Прионежском районе. Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, позднее была обнаружена его лодка, ее прибило к берегу.

На поиски рыбака были направлены сотрудники КРПСС Петрозаводского ПСО.

Сегодня, 25 октября, мужчина был обнаружен в воде без признаков жизни. Спасатели доставили тело на берег и передали его передан сотрудникам полиции.

Напомним, это уже четвертый рыбак, утонувший на этой неделе в Карелии. Ранее, 22 октября, тело пропавшего на рыбалке мужчины достали из воды в Медвежьегорском районе. 21 октября, в районе урочища Растьнаволок Беломорского округа утонул 77-летний мужчин. А накануне стало известно, что найдено тело 66-летнего рыбака, пропавшего на стыке озер Сандал и Нигозеро в Кондопожском районе. Последний раз его видели 19 октября. Он выехал на моторной лодке «Казанка 5» от кооператива «Вихрь» (озеро Нигозеро) в сторону озера Сандал. После этого на связь не выходил. Точные причины гибели рыбаков будут установлены в ходе проведения судебно-медицинских экспертиз, сообщили в Следкоме Карелии.