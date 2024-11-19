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Судебное заседание по делу экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского закрыли от прессы

Новости. Общество
11:49, 21 Ноября 2024
фото: Ирина Меркова / ФакторНовости

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Слушание проходит за закрытыми дверями.

Сегодня, 21 ноября, в суде Петрозаводска закрыли от журналистов заседание, на котором избирают меру пресечения для экс-градоначальника Владимира Любарского, пишет Фактор. Заседание ведет судья Татьяна Петина. 

Бывшего мэра карельской столицы Владимира Любарского привели в зал суда в наручниках в сопровождении конвоя.

Заседение проходит в закрытом режиме, поскольку на нем может быть оглашена информация, которая касается здоровья задержанного.

Материалы следствия представляет следователь Александр Брюханов. Гособвинителем выступает Кирилл Кутилов. Интересы Владимира Любарского представляет адвокат Александр Кукушкин.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело о получении взяток в отношении Владимира Любарского. Подозреваемого в незаконном получении 37 млн рублей экс-мэра Петрозаводска поместили в изолятор. В доме бывшего чиновника прошли обыски.

 
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