В карьере «Ляскеля» проведут взрывные работы

Взрывы прогремят 22 и 23 ноября.

По информации ООО «Карел Транс Неруд», 22 и 23 ноября с 10.00 до 20.00 в карьере «Ляскеля» будут производиться взрывные работы, сообщили в паблике Питкярантского округа.

Сигналом начала взрывных работ будет:



— один продолжительный гудок, начало подготовительных работ на взрывные работы;

— два продолжительных гудка, взрывание скальной породы;

— три коротких гудка, окончание взрывных работ.



Как отметили в источнике, с момента начала взрывных работ по периметру опасной зоны и на подъездах карьера будут выставлены постовые, препятствующие проходу посторонних людей в опасную зону.