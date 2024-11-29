На Семеновском проезде в Петрозаводске станет светлее

Рабочим предстоит смонтировать воздушную линию более 380 метров.

В ноябре во время рабочего выезда в Сайнаволок жители района попросили сделать освещение на Семеновском проезде, сообщила в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова.



Совсем скоро ситуация изменится! На имеющиеся опоры установим 12 кронштейнов и 13 светильников. Рабочим предстоит смонтировать воздушную линию более 380 метров. Семеновский проезд будет освещен от 1-го Сайнаволокского переулка до дома № 7 на 5-м Сайноволокском переулке

— поделилась градоначальница.



По ее словам, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Изначально по национальному проекту планировали сделать светлее 14 улиц Петрозаводска, но конкурсные процедуры удалось провести с экономией — список удалось увеличить. Теперь в нем 22 объекта, напомнила мэр карельской столицы.

Список включает улицы:



1. Советская (от Мурманской улицы до Московской улицы);

2. Ключевая улица (от Гвардейской улицы до Нойбранденбургской улицы);

3. Кемская улица (от улицы Петрова до Судостроительной улицы);

4. Комсомольский проспект (от площади Кукковское Кольцо до Красноармейской улицы)

5. Красноармейская улица (от Красноармейского моста до площади Гагарина);

6. улица Островского;

7. проспект Александра Невского;

8. Краснофлотская улица (от улицы Кутузова до Октябрьского проспекта);

9. Парковая улица (от Высотного проезда до улицы Пархоменко);

10. улица Торнева (от улицы Ровио до Карельского проспекта);

11. Широкий переулок;

12. Борисовская улица (от Юхновского проезда до Сосновецкого проезда);

13. проезд Знаний;

14. Мичуринская улица (от Парковой улицы до ул. Ватутина, от улицы Черняховского до дома Nº15 по Мичуринской улице);

15. Виданская улица;

16. Канонерский проезд.



Кроме того, слабые светильники заменят на более мощные на следующих объектах:

1. Лыжная улица (от улицы Ровио до улицы Калинина);

2. Новосулажгорская улица;

3. Соломенское шоссе (от проезда Автолюбителей до улицы Тимоскайнена);

4. Кирова (участок от пр. Карла Маркса до пр. Ленина);

5. улица Репина, ул. Вологодская и часть улицы 8 Марта между ними.

6. Семеновский проезд.