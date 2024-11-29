здоровье работа экология
реклама на сайте
В престижном жилом доме «Аристократ» в самом центре Петрозаводска коммерческие помещения можно выкупить в рассрочку
29.11.2024 16:56
Живая экосистема: почему жители района Пески не хотят, чтобы рядом с ними построили камнеобрабатывающий завод
02.12.2024 16:05

На Семеновском проезде в Петрозаводске станет светлее

Новости. Благоустройство
12:15, 03 Декабря 2024
фото: © Инна Колыхматова / VK

Новости партнеров

Рабочим предстоит смонтировать воздушную линию более 380 метров.

В ноябре во время рабочего выезда в Сайнаволок жители района попросили сделать освещение на Семеновском проезде, сообщила в личном профиле глава Петрозаводска Инна Колыхматова. 

Совсем скоро ситуация изменится! На имеющиеся опоры установим 12 кронштейнов и 13 светильников. Рабочим предстоит смонтировать воздушную линию более 380 метров. Семеновский проезд будет освещен от 1-го Сайнаволокского переулка до дома № 7 на 5-м Сайноволокском переулке

поделилась градоначальница.

По ее словам, работы проведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Изначально по национальному проекту планировали сделать светлее 14 улиц Петрозаводска, но конкурсные процедуры удалось провести с экономией — список удалось увеличить. Теперь в нем 22 объекта, напомнила мэр карельской столицы.

Список включает улицы:

1. Советская (от Мурманской улицы до Московской улицы);
2. Ключевая улица (от Гвардейской улицы до Нойбранденбургской улицы);
3. Кемская улица (от улицы Петрова до Судостроительной улицы);
4. Комсомольский проспект (от площади Кукковское Кольцо до Красноармейской улицы)
5. Красноармейская улица (от Красноармейского моста до площади Гагарина);
6. улица Островского;
7. проспект Александра Невского;
8. Краснофлотская улица (от улицы Кутузова до Октябрьского проспекта);
9. Парковая улица (от Высотного проезда до улицы Пархоменко);
10. улица Торнева (от улицы Ровио до Карельского проспекта);
11. Широкий переулок;
12. Борисовская улица (от Юхновского проезда до Сосновецкого проезда);
13. проезд Знаний;
14. Мичуринская улица (от Парковой улицы до ул. Ватутина, от улицы Черняховского до дома Nº15 по Мичуринской улице);
15. Виданская улица;
16. Канонерский проезд.

Кроме того, слабые светильники заменят на более мощные на следующих объектах:

1. Лыжная улица (от улицы Ровио до улицы Калинина);
2. Новосулажгорская улица;
3. Соломенское шоссе (от проезда Автолюбителей до улицы Тимоскайнена);
4. Кирова (участок от пр. Карла Маркса до пр. Ленина);
5. улица Репина, ул. Вологодская и часть улицы 8 Марта между ними.
6. Семеновский проезд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.12.2024, 00:10
Россиянам рассказали, к чему приводит привычка разговаривать с самим собой
30.11.2024, 20:30
В России изменились правила брони от мобилизации
30.11.2024, 12:00
Фотограф запечатлел всемирно известный остров в Карелии
01.12.2024, 11:14
Viber слёг в ряде регионов России
26.11.2024, 08:00
Известный карельский фотограф рассказал о деревне, сохранившей дух прошлого
28.11.2024, 21:37
На Землю обрушилась магнитная буря — врач: «Бойтесь гипертонического криза»

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.