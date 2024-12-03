Крыша течет и электричества нет: депутат Заксобрания Карелии предпринял попытку помощи детсаду в Пяозерском

Андрей Монастыршин во время рабочей поездки в поселок встретился с заведующей учреждения.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин во время рабочей поездки в поселок Пяозерский встретился с заведующей детским садом. Об этом парламентарий рассказал в личном профиле.





Местные жители ранее сообщили о протечке крыши детского сада, в результате некоторые помещения в настоящее время не функционируют и пришлось отключить часть здания от электроснабжения, чтобы не произошло короткого замыкания. О необходимости выделения денег на ремонт кровли направил информацию в органы районной власти и дополнительно сообщил министру образования Роману Голубеву и премьер-министру Александру Чепику

— поделился депутат.





По его словам, в первоочередном порядке необходимо решить вопрос с выделением денег.



Фракция КПРФ сейчас готовит поправку в бюджет региона на 2025 год — предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление средств Лоухскому муниципальному району для проведения ремонтных работ кровли в

МБДОУ «Пяозерский детский сад» в размере 5 млн 400 тысяч рублей

— написал Андрей Монастыршин.