Крыша течет и электричества нет: депутат Заксобрания Карелии предпринял попытку помощи детсаду в Пяозерском

Андрей Монастыршин во время рабочей поездки в поселок встретился с заведующей учреждения.
Депутат Заксобрания Карелии Андрей Монастыршин во время рабочей поездки в поселок Пяозерский встретился с заведующей детским садом. Об этом парламентарий рассказал в личном профиле.
Местные жители ранее сообщили о протечке крыши детского сада, в результате некоторые помещения в настоящее время не функционируют и пришлось отключить часть здания от электроснабжения, чтобы не произошло короткого замыкания. О необходимости выделения денег на ремонт кровли направил информацию в органы районной власти и дополнительно сообщил министру образования Роману Голубеву и премьер-министру Александру Чепику
— поделился депутат.
По его словам, в первоочередном порядке необходимо решить вопрос с выделением денег.
Фракция КПРФ сейчас готовит поправку в бюджет региона на 2025 год — предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление средств Лоухскому муниципальному району для проведения ремонтных работ кровли в
МБДОУ «Пяозерский детский сад» в размере 5 млн 400 тысяч рублей
— написал Андрей Монастыршин.
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