На железнодорожном переезде автодороги Медвежьегорск-Толвуя ограничат движение транспорта

Неудобства будут связаны с производством аварийных ремонтных работ 4 декабря.

ОАО «РЖД» уведомило, что 4 декабря 2024 года с 07.30 до 17.00

на железнодорожном переезде 553 км пк 3 перегона Предмедгорский Медвежья Гора автодороги Медвежьегорск-Толвуя движение автотранспорта будет временно ограничено, сообщили в официальном паблике Медведьегорского района.

Как пояснили в источнике, неудобства будут связаны с производством аварийных ремонтных работ.



Планируется единовременное закрытие переезда без пропуска автотранспорта (за исключением спецтранспорта) продолжительностью до 2 часов в период с 13.00 до 15.00.