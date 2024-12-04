В Медвежьегорске демонтируют незаконно установленные гаражи

Для получения гаражного бокса или его содержимого владельцу необходимо обратиться в районную администрацию.

В Медвежьегорском районе демонтируют незаконно установленные гаражи для строительства многоквартирного дома, сообщили в паблике администрации района.

После неоднократного уведомления собственников о необходимости освободить земельный участок, расположенный по ул. Советская в Медвежьегорске, оставшиеся гаражи демонтируют с последующей утилизацией.

Для получения гаражного бокса или его содержимого с площадки временного хранения владельцу необходимо обратиться в районную администрацию с документами, подтверждающими право собственности на имущество, а также возместить расходы, понесенные при демонтаже.

Дополнительную информацию собственники гаражей могут получить в администрации Медвежьегорского района в отделе архитектуры и градостроительства по адресу: г. Медвежьегорску, ул. Кирова, д. 7, каб. № 28, телефон 8(81434) 5-70-74.