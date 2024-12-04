Ученики Финно-угорской школы Петрозаводска мастерили открытки на елку своими руками

На поделках изображали символ наступающего года.
Ребята из Финно-угорской школы Петрозаводска мастерили открытки на елку своими руками, сообщили в паблике .
Открытки ребята сделали с изображением символа наступающего года — змеей. «Kü, kiärmis, mado, käärme — называйте, как хотите, а у нас она получилась добрая. Пусть и будущий году будет таким!», — написали в сообществе.
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