Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об обновлении материально-технической базы учреждения.

Новое оборудование поступит в Республиканскую психиатрическую больницу, сообщил в личном профиле Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Мы находим средства, и постоянно, целенаправленно, поэтапно обновляем материально-техническую базу Республиканской психиатрической больницы. Так наиболее эффективно, потому что РПБ — бюджетное учреждение, и не входит ни в какие программы ремонтов и оснащения

— поделился министр.

Поэтому каждая приобретенная единица оборудования важна, подчеркнул Охлопков.

По его словам, в конце года в Республиканскую психиатрическую больницу поступит новый аппарат для ультразвуковых исследований. Он мобильный, с современным и удобным интерфейсом, цветным экраном и большим набором функций для более полной и точной диагностики.

С точки зрения универсальности и мобильности передвижной аппарат УЗИ — незаменимая техника при выполнении многих вариантов обследований, отметил глава регионального Минздрава.

Ультразвуковые исследования — безопасный, быстрый, информативный, не требующий специальной дополнительной подготовки метод диагностики. Разнообразие аппаратуры позволяет выбирать подходящие устройства под конкретный вариант исследования, а также выполнять сканирование в любых условиях

— рассказал Михаил Охлопков.