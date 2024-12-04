Глава Костомукши попросил участников городского общества инвалидов проявить терпение

Сергей Новгородов прояснил ситуацию с отсутствием условий для удобного доступа костомукшан с инвалидностью к помещению, где проходят их встречи.

Глава Костомукши Сергей Новгородов в личном профиле прокомментировал информацию об отсутствии условий для удобного доступа участников городского общества инвалидов к помещению, где проходят их встречи.

После структурных изменений городской Центр социального обслуживания населения, мероприятия которого ранее посещали члены общества инвалидов, вошел в состав Подразделения ГБУ СО «КЦСОН РК» по Костомукшскому городскому округу и теперь располагается по другому адресу. Учитывая просьбы участников общества, администрация округа постаралась обеспечить их помещением для проведения встреч в привычном месте. С этим помог Центр развития образования, который располагается в этом же здании

— напомнил глава округа.

По его словам, в настоящий момент вход со стороны данного учреждения действительно не оборудован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому администрация, понимая, что создать более комфортные условия для жителей этой категории необходимо, проработала вопрос об установке перил.

К сожалению, оборудовать пандус возможности пока нет, но монтаж поручней запланирован не позднее января следующего года, средства на проведение работ уже выделены. Очень жаль, что на встрече 3 декабря, посвященной Дню инвалида, участники общества не восприняли информацию об этом от специалистов администрации

— написал Новгородов.

Прошу участников общества проявить терпение и хочу напомнить, что в этом же здании есть вход, оборудованный перилами и пандусом (бывший вход ЦСО). Посетители с проблемами опорно-двигательного аппарата и «колясочники» могут беспрепятственно им пользоваться, чтобы попасть в здание и в закрепленное за ними помещение. Вся необходимая информация еще раз доведена до председателя общества. Надеюсь, что недопонимание по этому вопросу больше не возникнет

— заключил глава Костомукши.

Напомним, ранее жители-инвалиды города посетовали на моральные и физические трудности при входе на крыльцо здания, комнату в котором местная администрация выделила им для встреч.