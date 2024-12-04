Спортсмен из Петрозаводска победил чемпиона Европы по муайтай

Кубок России и Всероссийский турнир по муайтай Кубок содружества проходят в эти дни в Нижегородской области.
Спортсмен из Петрозаводска Максим Перебенесюк одержал победу в бою над действующим чемпионом Европы по муайтай, сообщили в паблике Центра спортивной подготовки со ссылкой на информацию Федерации муайтай Карелии.
Кубок России и Всероссийский турнир по муайтай Кубок содружества проходят в эти дни в Нижегородской области. Карелию представляют 18 спортсменов и 3 тренера.
Тренер спортсмена — Иван Андриенко.
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