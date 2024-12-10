Нанятый для ремонта житель Карелии обворовал организацию, отправив 10 радиаторов в металлолом

Житель Кондопоги подбил знакомых на кражу чугунных батарей.
В полицию Кондопожского района поступило заявление о краже чугунных батарей из помещения бывшего административного здания.
Сотрудники уголовного розыск установили, что в здании проводились ремонтные работы для его последующей эксплуатации. Под подозрение полицейских попал один из работников — 39-летний кондопожанин. Он во всем признался.
Выяснилось, что мужчина заметил радиаторы старого образца, установленные в ремонтируемом помещении, и решил их продать. По версии полиции, мужчина осуществил преступный замысел вместе со знакомыми, демонтировав батареи. За два дня из здания злоумышленники похитили 10 радиаторов. Так имущество организации отправилось в пункт приёма металла.
Ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.
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