В День Конституции Колыхматова призвала петрозаводчан стремиться к конструктивному диалогу

Конституция — это не просто свод законов, уверена мэр карельской столицы.

В День Конституции глава Петрозаводска Инна Колыхматова обратилась к горожанам в личном профиле.



«Конституция — это не просто свод законов, это отражение нашей истории и культуры, наших ценностей и стремлений. Она охраняет права каждого гражданина, обеспечивает стабильность и порядок в нашем обществе», — считает градоначальница.



«Призываю наших горожан продолжать быть активными, стремиться к конструктивному диалогу. Вместе мы создадим общество, в котором царит согласие, уважение и взаимопомощь», — написала мэр карельской столицы.