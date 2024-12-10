В крупном райцентре Карелии будет чистая вода

На подготовку проекта было затрачено около 20 млн рублей.

В Кондопожском ММП ЖКХ 11 декабря состоялась торжественная приемка-передача проектно-сметной документации по реконструкции городских очистных сооружений водопровода, обеспечивающих хозяйственной и питьевой водой предприятия, социальные объекты и жилфонд Кондопоги. Об этом сообщили в паблике предприятия.

Соответствующие документы подписали директор Кондопожского ММП ЖКХ Павел Гармаш и генеральный директор АО «Промэнерго» Олег Штейнмиллер из Санкт-Петербурга.

В рабочей встрече приняли участие замминистра строительства, ЖКХ и энергетики РК Александр Федоричев, директор АО «Кондопожский ЦБК» Сергей Байдин, глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин, главный инженер Кондопожского ММП ЖКХ Дмитрий Макевнин и начальник ПТО Александра Афонина.

На подготовку проекта было затрачено около 20 млн рублей. На это были привлечены средства инвестиционной программы по водоснабжению, а значит, эту работу оплачивали все жители Кондопожского района.

Как подчеркнули в источнике, реконструкцию возможно осуществить только при наличии проекта, позволяющего определить источники финансирования из районного, республиканского и, возможно, федерального бюджетов. Но эту задачу теперь предстоит решать администрации района совместно с правительством республики.

Подготовка к проекту началась еще в 2017 году, когда мероприятие было включено в разработанную Кондопожским ММП ЖКХ инвестиционную программу по водоснабжению. В 2020 году был объявлен конкурс на подготовку техзадания, а в 2021 году — на подготовку ПСД, который выиграл АО «Промэнерго».

Первоначально проект планировали подготовить в течение года, а ждать его пришлось целых три. Увеличение сроков было вызвано внесенными в проект существенными изменениями, которые помогли его значительно усовершенствовать.

Еще одна причина затянувшейся подготовки проектно-сметной документации заключается в том, что только на прохождение государственной экспертизы ушло почти 10 месяцев.