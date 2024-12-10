Прокурор Карелии Дмитрий Харченков проведет личный прием участников СВО и членов их семей

Прием состоится 18 декабря 2024 года в прокуратуре республики.

Прокурор Карелии Дмитрий Харченков совместно с военным прокурором Петрозаводского гарнизона, руководителем регионального Государственного фонда «Защитники Отечества» и представителями Правительства республики проведет личный прием участников СВО и членов их семей, в том числе в режиме видео-конференц-связи для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах республики. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства региона.

Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, жителям рекомендуется иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.

Прием состоится 18 декабря 2024 года в 10 часов в прокуратуре республики по адресу: г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 4.

Кроме того, у желающих будет возможность обратиться в прокуратуры городов и районов по месту жительства, откуда их примут в режиме видео-конференц-связи.