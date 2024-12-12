Прокуратура защищает права карельских пенсионеров, обманутых аферистами на 1,5 млн рублей

Иски с требованием взыскать с владельцев счетов неосновательное обогащение находятся на рассмотрении.

Прокуратура Суоярвского района провела проверку по обращениям местных жителей, признанных потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве, сообщили на сайте надзорного ведомства Карелии.

В 2023 году телефонные мошенники позвонили пенсионерам, представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили их перевести сбережения на «безопасный» счет. В результате граждане перечислили более 1,5 млн рублей.

Операции были совершены в пользу жителей других регионов, которые предоставили мошенникам свои банковские карты для дальнейшего вывода денежных средств.

Прокурор направил в суды исковые заявления с требованием взыскать с владельцев счетов неосновательное обогащение в размере причиненного ущерба.

Как отметили в источнике, исковые заявления находятся на рассмотрении.